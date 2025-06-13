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وسائل إعلام ألمانية: برلين أُبلغت بالهجوم الإسرائيلي على إيران قبل وقت قصير من وقوعه

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:16
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