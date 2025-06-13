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جيروزاليم بوست: الموساد أنشأ قاعدة مسيَّرات داخل إيران استخدمت في هجوم اليوم

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:07
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