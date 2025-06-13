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الجيش الإسرائيلي: إلى جانب قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري تم القضاء على قائد قوة الطائرات المسيّرة وقائد القيادة الجوية في الحرس

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:44
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