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الجيش الأردني: الطلعات الجوية تهدف لمراقبة الأجواء ورصد أي محاولات لاختراق المجال الجوي الأردني من أي طرف

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:22
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