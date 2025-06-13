الخارجية الإيرانية: استدعاء سفيرة سويسرا راعية مصالح أميركا في إيران احتجاجا على دعم واشنطن للهجوم الإسرائيلي وتم إبلاغها غضب طهران الشديد إزاء العدوان الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة له

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