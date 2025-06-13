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الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتجنيد جنود احتياط من وحدات عدة لمختلف قطاعات القتال في كل أنحاء إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:57
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