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سي إن إن عن دبلوماسي أميركي رفيع: لن نجلي موظفينا من المنطقة إلا في حال احتمال تعرضهم لخطر رد إيراني

Lebanon 24
13-06-2025 | 11:35
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