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ترامب: لست قلقاً من اندلاع حرب إقليمية نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 11:44
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