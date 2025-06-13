مصادر إسرائيلية رفيعة لسكاي نيوز عربية: نتوقع ردًّا إيرانيًّا كبيرًا لكن الأمر يعتمد بالنهاية على قدرة الأميركيين ورغبتهم في منع هذا الرد

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