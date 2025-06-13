Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تنقل إصابتين لطفلتين جراء سقوط صاروخ في بلدة سعير قرب الخليل

Lebanon 24
13-06-2025 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد وجريحان برصاص الاحتلال عند حاجز ترقوميا قرب الخليل جنوبي الضفة
lebanon 24
14/06/2025 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى مصاب بجروح خطيرة داخل البلدة القديمة بنابلس
lebanon 24
14/06/2025 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
14/06/2025 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
14/06/2025 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2025-06-13
18:54 | 2025-06-13
18:50 | 2025-06-13
18:49 | 2025-06-13
18:44 | 2025-06-13
18:42 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24