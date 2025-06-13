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وكالة الطلبة الإيرانية: إطلاق صواريخ من غواصات القوات المسلحة باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى

Lebanon 24
13-06-2025 | 15:55
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