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قيادي بالحرس الثوري: ردنا على إسرائيل استهدف أكثر من 150 موقعاً بينها مقر وزارة الدفاع وقاعدتين عسكريتين
Lebanon 24
13-06-2025
|
17:34
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