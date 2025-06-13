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خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إجلاء ٧ مصابين بجروح طفيفة وآخر بجروح متوسطة إلى مستشفى إيخيلوف جراء القصف الإيراني على وسط إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 19:04
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