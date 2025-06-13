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إشتعال النيران في إحدى الشقق السكنية في طهران جرّاء الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
13-06-2025 | 19:23
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