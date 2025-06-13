مسؤول إيراني كبير: إيران ستكثف هجماتها على إسرائيل وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها وستحتفظ بالحق في الرد بحزم على النظام الإسرائيلي

Lebanon 24