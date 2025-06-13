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شبكة ABC الإخبارية: الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية دقيقة للمساعدة في توجيه ضربات لإيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 20:43
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