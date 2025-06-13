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يديعوت أحرونوت: إصابة عدد من الإسرائيليين وأضرار كبيرة في 6 مبان جراء الهجوم الإيراني الأخير

Lebanon 24
13-06-2025 | 22:36
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