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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: نتوقع أن تواصل إيران التي تمتلك نحو 2000 صاروخ إطلاقها على إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:29
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