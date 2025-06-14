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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما قام به الطرف الآخر أفقد المفاوضات والحوار معناهما عمليًا

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:39
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