المطران منير خيرالله: يستنكر الآباء ما يتعرّض له قطاع غزة منذ أكثر من سنة ويدعون المجتمع الدولي وكل أصحاب الضمائر الحيّة للضغط على أطراف النزاع للوصول إلى حلّ على قاعدة حلّ الدولتين

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