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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت حتى الآن نحو 150 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:12
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