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المطران منير خيرالله: يتعرّض لبنان لأزمة خطيرة تُهدّد كيانه وهويته ولكنّ علامات رجاء بدأت تظهر لذا يثني الآباء على إطلاق ورشة التعيينات والتشكيلات إيذانًا ببدء الإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:16
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