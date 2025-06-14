المطران منير خيرالله: يتعرّض لبنان لأزمة خطيرة تُهدّد كيانه وهويته ولكنّ علامات رجاء بدأت تظهر لذا يثني الآباء على إطلاق ورشة التعيينات والتشكيلات إيذانًا ببدء الإصلاحات المطلوبة

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