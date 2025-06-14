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وكالة أنباء مهر الإيرانية: إيران تبلغ فرنسا بريطانيا والولايات المتحدة بنيّتها شنّ هجمات واسعة النطاق على إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:41
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