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"هآرتس" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: جبهة غزة أصبحت ثانوية الآن وإيران هي جبهتنا الرئيسة

Lebanon 24
14-06-2025 | 06:55
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