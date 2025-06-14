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وزير الدفاع الأميركي لـ فوكس نيوز: سندافع عن مواطنينا بقوة ونحن مستعدون والرئيس يواصل القول لإيران إن لديها خيار السلام ونأمل أن يختاروا التفاوض

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:50
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