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أخبار عاجلة
مسؤول أمني إسرائيلي: مقاتلاتنا لم تتضرر جراء استهداف إيران
Lebanon 24
14-06-2025
|
12:28
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