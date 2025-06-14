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ماكرون: أجريت إتصالًا مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون وفي ظل هذه اللحظات الدقيقة أكدت من جديد إلتزام فرنسا الثابت بدعم لبنان وضمان أمنه واستقراره وسيادته

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:22
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