ماكرون: أجريت إتصالًا مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون وفي ظل هذه اللحظات الدقيقة أكدت من جديد إلتزام فرنسا الثابت بدعم لبنان وضمان أمنه واستقراره وسيادته

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