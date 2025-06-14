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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: الهجوم على حقل بوشهر للغاز كان يهدف إلى إرسال إشارة إلى طهران بأن إسرائيل قادرة على مهاجمة مثل هذه الأهداف

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:53
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