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إيران تقول إنها أسقطت 10 أجسام طائرة إسرائيلية في مناطق مختلفة (العربية)

Lebanon 24
14-06-2025 | 14:33
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