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مساعد وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا مسؤولي العراق بضرورة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
14-06-2025 | 15:17
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