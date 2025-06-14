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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: سلاح الجو شن هجوما في اليمن إن نجح فسيكون تأثيره كبيرا

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:44
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