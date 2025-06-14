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وكالة فارس الإيرانية: استهداف مستودع نفط في شهران وخزان وقود جنوبي البلاد من قبل النظام الإسرائيلي والوضع تحت السيطرة

Lebanon 24
14-06-2025 | 17:03
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