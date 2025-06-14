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هيئة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثالثة عصراً من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي
Lebanon 24
14-06-2025
|
18:20
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