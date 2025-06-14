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وزارة الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورا إذا كانوا هناك

Lebanon 24
14-06-2025 | 18:47
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