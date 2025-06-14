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الإطفاء الإسرائيلي: حرائق ومبان عدة تضررت وسط إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية

Lebanon 24
14-06-2025 | 20:11
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