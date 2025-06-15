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السفارة الأميركية في إسرائيل: وجهنا موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر

Lebanon 24
15-06-2025 | 02:21
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