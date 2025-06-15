رئيس بلدية بات يام في ​تل أبيب​: أكثر من 100 عائلة فقدت منازلها بعد تضر 61 مبنى ومن المتوقعة هدم 6 أو 7 منها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

Lebanon 24