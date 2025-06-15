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قائد الجيش الإيراني: سندافع ونصون استقلالنا ووحدة أراضينا ونظامنا حتى آخر نفس
Lebanon 24
15-06-2025
|
05:23
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