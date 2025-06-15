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"هآرتس" عن مصدر أجنبي: الولايات المتحدة تدفع باتجاه تبادل رسائل لتهدئة الأوضاع بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:22
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