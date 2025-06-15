Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي: إسرائيل سترضخ لوقف الحرب إذا ضغط ترامب رغم موافقته المسبقة

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى أقوى ضغط دولي على روسيا لوقف الحرب
lebanon 24
15/06/2025 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: نخشى من ضغط أميركي قبل تحقيق أهداف الحرب على إيران
lebanon 24
15/06/2025 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض اعلن موافقة إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
15/06/2025 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مصدر: مقربون من ترامب يقولون لإسرائيل سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب
lebanon 24
15/06/2025 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:58 | 2025-06-15
09:54 | 2025-06-15
09:54 | 2025-06-15
09:49 | 2025-06-15
09:48 | 2025-06-15
09:48 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24