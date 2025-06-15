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مسؤول إسرائيلي: إسرائيل سترضخ لوقف الحرب إذا ضغط ترامب رغم موافقته المسبقة
Lebanon 24
15-06-2025
|
06:49
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