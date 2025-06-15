Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الرفاه الإسرائيلية: 742 شخصا بقوا دون مأوى نتيجة الهجوم الإيراني وأجلينا عددا منهم إلى فنادق

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: مقتل إسرائيلية نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني
lebanon 24
15/06/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": إيران تعلن عن إصابة 95 شخصًا على الأقل بجروح نتيجة الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
15/06/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: اعتقال الأجهزة الأمنية البريطانية عددا من المواطنين الإيرانيين يبعث على قلق بالغ
lebanon 24
15/06/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية
lebanon 24
15/06/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2025-06-15
09:58 | 2025-06-15
09:54 | 2025-06-15
09:54 | 2025-06-15
09:49 | 2025-06-15
09:48 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24