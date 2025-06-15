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الخارجية الأميركية: سمحنا بالمغادرة الطوعية لأفراد الأسر وبعض موظفي الحكومة ببعثتنا الدبلوماسية بإسرائيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:15
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