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الجيش الإسرائيلي: الجبهة الداخلية أصدرت الآن تعليمات للسكان شمال البلاد ووسطها بالبقاء قرب المناطق المحمية

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:54
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