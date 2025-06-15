وزارة الخارجية: نتابع موضوع العالقين في الخارج ونقوم بالاتصالات اللازمة لتسريع عودتهم كما نتابع عبر البعثات الدبلوماسية للوقوف على أوضاع الرعايا اللبنانيين

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