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يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل ترجح اغتيال كافة قيادات شعبة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
15-06-2025
|
11:57
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