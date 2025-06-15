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ملك الأردن والرئيس العراقي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة تكثيف الجهود العربية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:03
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