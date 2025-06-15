رئيس دولة الإمارات والرئيس القبرصي يؤكدان العمل على حل القضايا والخلافات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي

Lebanon 24