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رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء البريطاني يؤكدان أهمية تكثيف جهود خفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين

Lebanon 24
15-06-2025 | 13:16
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