الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإسباني جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات في المنطقة لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران

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