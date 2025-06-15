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المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: الهجوم الاسرائيلي سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة

Lebanon 24
15-06-2025 | 14:39
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